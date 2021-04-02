Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları bugün yine rekor kırdı. 2 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1471'i semptomatik olmak üzere 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296'ya yükseldi. Vefat sayısı 179 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 24 bin 419 oldu. Vaka sayılarındaki en yüksek rakam, dün 40 bin 806 olarak kaydedilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1471'i semptomatik olmak üzere toplam 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 179 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 892'ye toplam vaka sayısı ise 3 milyon 400 bin 296'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 24 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 24 bin 419 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 182 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI REKOR YİNE KIRDI

Bugün görülen vaka sayısı Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, 1424'ü semptomatik olmak üzere 40 bin 806 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi

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Haber Yorumları (1)
MEHMET YILMAZ: üzücü
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