Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 2 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 586'sı semptomatik olmak üzere 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697'ye yükseldi. Vefat sayısı 112 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 372 oldu. Ayrıca vefat sayıları, 73 gün önceki seviyeye geriledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 586'sı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 112 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 768'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 263 bin 697'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 372 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 213 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi

VEFAT SAYILARI 73 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEDE

21 Mart 2021'de 102 olan vefat sayısı, bugün 112'yi görerek 73 gün önceki seviyeye ulaştı.

DÜN VAKA SAYILARI 7 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybederken, 602'si semptomatik olmak üzere 7 bin 112 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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