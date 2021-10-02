Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 2 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 973 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 oldu. İyileşen hasta sayısı 22 bin 110 olurken toplam 352 bin 162 test yapıldı. Tabloyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Koca, sonbahar ve kış şartlarında salgınla mücadelenin biraz daha zor olduğunu belirterek maske kullanımına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 22 bin 110 hasta taburcu olurken bugün 352 bin 162 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.99 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 72.35 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 159 bin 938'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 997 bin 429 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 44 milyon 910 bin 311 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 465 bin 405 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 210 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 873 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi

 Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Faik Öztrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka İbrahim Tatlıses Gülşen Müge Anlı
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Vladimir Putin Tahir Büyükakın Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 19:31:19. #1.12#