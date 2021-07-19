Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 7 bin 667 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 19 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 7 bin 667 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 50 oldu. İyileşen hasta sayısı 4 bin 152 olurken toplam 226 bin 513 test yapıldı. Ayrıca Bakan Koca da, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 7 bin 667 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 50 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 152 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 226 bin 513'e yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 62.85'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 62.85 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 33.87 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 63 milyon 680 bin 206'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 21 MİLYON 20 BİN 302 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 9 bin 602 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 21 milyon 20 bin 302 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 650 bin 302 kişiye aşı yapıldı.

"VAKA SAYILARI YÜZDE 30 ORANINDA ARTTI"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın" dedi.

DÜN VAKA SAYISI 7 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 680 da yeni vaka tespit edilmişti.