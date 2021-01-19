Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 19 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 761'i semptomatik olmak üzere 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781'e yükseldi. Vefat sayısı 167 artarak toplamda 24 bin 328'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 761'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 167 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 328'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 399 bin 781'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 218 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi. Toplam test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya, ağır hasta sayısı ise 2 bin 162'ya düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.