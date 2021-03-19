Son Dakika: Türkiye'de 19 Mart günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 21 bin 30 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 19 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 934'ü semptomatik olmak üzere 21 bin 30 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633'e yükseldi. Vefat sayısı 87 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 18 bin 119 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 934'ü semptomatik olmak üzere toplam 21 bin 30 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 87 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 864'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 18 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 119 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 547 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.