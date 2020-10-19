Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı, 1958 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı, 1958 yeni vaka tespit edildi

19.10.2020 19:15 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:28

Son dakika: Koronavirüste bugün hasta ve vefat sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 165 gün sonra 1900'ün üzerine çıkarak 1958 oldu. Toplam hasta sayısı 349 bin 519'a yükseldi. 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 371'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1958 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 75 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 371'e, toplam vaka sayısı ise 349 bin 519'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1424 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1424 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 305 bin 427'ye yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561, ağır hasta sayısı 1447, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı, 1958 yeni vaka tespit edildi

165 GÜN SONRA HASTA SAYISI 1900'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Hasta sayısı 165 gün sonra 1900'ün üzerine çıkarak 1958 oldu. Son olarak 7 Mayıs tarihinde 1977 hasta tespit edilmişti.

"AĞIR HASTA SAYISINI AZALTMADAN BAŞARIYA ULAŞAMAYIZ"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı, 1958 yeni vaka tespit edildi

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