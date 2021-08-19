Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı, vefat sayıları ise 89 gün önceki seviyeye yükseldi. 19 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 320 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 216 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 743 olurken toplam 292 bin 538 test yapıldı.