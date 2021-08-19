Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı, vefat sayıları ise 89 gün önceki seviyeye yükseldi. 19 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 320 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 216 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 743 olurken toplam 292 bin 538 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 216 olarak kayıtlara geçti.
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 743 hasta taburcu olurken bugün 292 bin 538 test yapıldı.
89 GÜN SONRA İK KEZ VEFAT SAYILARI 200'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI
Son olarak 22 Mayıs tarihinde 231 olan vefat sayısı, bu tarihten itibaren düşmeye başlamıştı. 89 gün sonra ilk kez 19 Ağustos'ta koronavirüsten kaynaklı vefat sayıları aynı seviyelere seviyelere yükseldi.
"HIZLA DAHA DÜŞÜK VAKA SAYILARINA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, tedbirlere uyulması gerekliliğinin altını çizerek, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart. " ifadelerini kullandı.
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