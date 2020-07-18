Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre, 18 Temmuz'da, 918 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 218 bin 717'ye yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 475'e yükseldi.

18.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 18 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 40 bin 943 test yapıldı ve 918 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 475'e, toplam vaka sayısı ise 218 bin 717'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 200 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 179 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 201 bin 13'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 394, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 231 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi

YENİ VAKA SAYIMIZ 90 AZALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımında, "1.000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
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