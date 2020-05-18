Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı azalıyor. 18 Mayıs'ta açıklanan verilere göre son 24 saatte 31 vatandaşımız hayatını kaybederken 1158 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 150 bin 593'e vefat sayısı ise 4 bin 717'e yükseldi.

Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilerde günlük vefat sayısının 31'e kadar düştüğü de görüldü.

"VAKA SAYISI ÖNGÖRÜLEBİLİR DÜZEYDE SEYREDİYOR"

Bakan, verileri paylaşırken şu mesajı verdi: "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım."

31 KİŞİ VEFAT ETTİ

18 Mayıs verilerine göre Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 kişi daha vefat etti. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı ise 4 bin 171'e yükseldi. Bin 158 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka ise 150 bin 593'e ulaştı.

25 BİNİ AŞKIN TEST YAPILDI

Son 24 saatte 25 bin 141 test yapılırken toplam test sayısı ise 1 milyon 650 bin 135'e ulaştı. Bugün bin 615 hasta iyileşirken toplam iyileşen hasta sayısı ise 111 bin 577'e yükseldi.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI 463 HASTA VAR

Öte yandan 903 koronavirüs hastasının tedavisi yoğun bakımda devam ederken 463 hasta ise solunum cihazına bağlı (entübe) durumda.