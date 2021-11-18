Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 226 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 538 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 223 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 80,40 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,18 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,40 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 29 bin 798'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 49 MİLYON 904 BİN 400 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 972 bin 966 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 904 bin 400 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 812 bin 762 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 229 kişi hayatını kaybederken 23 bin 867 de yeni vaka tespit edilmişti.

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