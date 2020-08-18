Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Bakan Koca'nın açıkladığı 18 Ağustos tarihli 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı kritik eşiği aşarak 6 bin 16 yükseldi. 1263 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 251 bin 805'e yükseldi.

18.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 18 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1263 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 20 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 16'ya, toplam vaka sayısı ise 251 bin 805'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 232 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 942 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 232 bin 913'e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, ağır hasta sayısı 703, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi

"TEST SONUÇLARI, ORTALAMA 10 GÜN ÖNCEKİ BULAŞMALARI GÖSTERİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
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