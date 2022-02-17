Son Dakika: Türkiye'de 17 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 258 kişi vefat etti, 92 bin 406 yeni vaka tespit edildi
- Güncelleme:
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 17 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 92 bin 406 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 271'den 258'e düştü. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 103 bin 988 olurken toplam 465 bin 563 PCR testi yapıldı. Yüksek vaka ve vefat sayılarına rağmen Bakan Koca, "Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." diyerek olumlu konuştu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 92 bin 406 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 258 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 103 bin 988 hasta taburcu olurken bugün 465 bin 563 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,81 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,88 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 599 bin 375 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 605 bin 406 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 685 bin 959 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 519 bin 73 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybederken 94 bin 176 da yeni vaka tespit edilmişti.