Son Dakika: Türkiye'de 17 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 258 kişi vefat etti, 92 bin 406 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 92 bin 406 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 258 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 103 bin 988 hasta taburcu olurken bugün 465 bin 563 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN OLUMLU MESAJ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,88 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,81 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,88 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 599 bin 375 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 685 BİN 959 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 605 bin 406 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 685 bin 959 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 519 bin 73 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 94 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybederken 94 bin 176 da yeni vaka tespit edilmişti.