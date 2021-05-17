Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 17 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 923'ü semptomatik olmak üzere 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548'e yükseldi. Vefat sayısı 223 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 13 bin 864 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 923'ü semptomatik olmak üzere toplam 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 223 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 983'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 127 bin 548'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 13 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 13 bin 864 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 326 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi

DÜNKÜ VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybederken, 920'si semptomatik olmak üzere 10 bin 512 yeni vaka tespit edilmişti.

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Servet Uzun
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Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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