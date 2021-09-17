Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 17 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 692 vaka tespit edildi. Vefat sayısı da 262'den 237'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 23 bin 197 olurken toplam 341 bin 854 test yapıldı. Vefatlarla ilgili uyarıda bulunan Bakan Koca, "Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 237 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 23 bin 197 hasta taburcu olurken bugün 341 bin 854 test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka sayılarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 84.58 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 67.24 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 104 milyon 593 bin 216'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 497 bin 989 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 41 milyon 739 bin 242 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 763 bin 70 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 262 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 118 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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