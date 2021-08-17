Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayısı düne göre yükseldi. 17 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 21 bin 692 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 183 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 636 olurken toplam 294 bin 561 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 183 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 636 hasta taburcu olurken bugün 294 bin 561 test yapıldı.

"KONTROLLÜ HAREKET ETMEZSEK KAYIPLARIMIZ OLACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, tedbirlere uyulması gerekliliğinin altını çizerek, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 72.04'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 72.04 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 54.42 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 85 milyon 564 bin 637'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 33 MİLYON 779 BİN 933 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 44 milyon 716 bin 585 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 33 milyon 779 bin 933 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 7 milyon 018 bin 463 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 18 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 165 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 163 de yeni vaka tespit edilmişti.