Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi Son dakika: 17 Ağustos tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 22 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 996'ya yükseldi. 1233 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 250 bin 542'ye yükseldi. 11 Mart'tan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 17 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1233 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 22 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 996'ya, toplam vaka sayısı ise 250 bin 542'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 231 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1002 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 231 bin 971'a yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88, ağır hasta sayısı 686, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR"

Bakan Koca, "11 Mart'tan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor" ifadelerini kullandı.