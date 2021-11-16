Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 227 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 447 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 514 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 80,20 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,07 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,20 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 727 bin 805'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 49 MİLYON 626 BİN 98 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 904 bin 542 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 777 bin 801 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 731 bin 634 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybederken 23 bin 852 de yeni vaka tespit edilmişti.

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