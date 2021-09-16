Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 16 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 118 vaka tespit edildi. Vefat sayısı da 248'den 262'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 32 bin 249 olurken toplam 343 bin 142 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 262 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 32 bin 249 hasta taburcu olurken bugün 343 bin 142 test yapıldı.

BAKAN KOCA: KALICI BAŞARI ELDE ETMEDE PAY SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka sayılarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84.28 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 84.28 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 66.78 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 104 milyon 20 bin 938'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 41 MİLYON 182 BİN 546 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 315 bin 108 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 41 milyon 435 bin 326 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 696 bin 724 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 28 BİN 224 OLDU

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 224 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi
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Servet Uzun
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