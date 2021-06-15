Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarının düne göre artmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin hedefinden yeniden uzaklaşıldı. 15 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 532'si semptomatik olmak üzere 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28'e yükseldi. Vefat sayısı 84 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 186 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 532'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 84 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 879'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 342 bin 28'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 186 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e yükselirken, ağır hasta sayısı 886 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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