Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük olarak hayatını kaybeden sayısı azalırken normalleşmede alınmayan önlemlerden dolayı günlük vaka sayısı artıyor. 13 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 4792'ye yükseldi. 1459 yeni vakayla toplam vaka sayısı 176 bin 677 oldu.

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış endişe uyandırıyor. Bugün açıklanan 13 Haziran verilerine göre son 24 saatte 1459 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 176 bin 677'ye çıktı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 14 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 4 bin 792 oldu.

TEST SAYISI 45 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizde korona belirtisi görülen 45 bin 92 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 2 milyon 586 bin 995'i buldu.

985 KİŞİ İYİLEŞTİ

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 985 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 150 bin 87'ye yükseldi. Öte yandan 684 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 284 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

BAKAN TEK CÜMLEYLE SİTEM ETTİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise vaka sayılarını açıklarken tek cümleyle sitem etti ve "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" ifadelerini kullandı.