Son Dakika: Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 97 kişi vefat etti, 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 12 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 667'si semptomatik olmak üzere 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190'a yükseldi. Vefat sayısı haftalar sonra artış gösterirken, bugün 97 kişi koronadan hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 667'si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 97 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 284'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 572 bin 190'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 108 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 289 bin 306'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 250 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.