Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 9809 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre azaldı. 12 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre; 983'ü semptomatik olmak üzere 9 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285'e yükseldi. Vefat sayısı 171 artarak toplamda 23 bin 152'ye çıktı. Hasta sayısı ise 161 gün sonra binin altına düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 983'ü semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 171 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 152'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 346 bin 285'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 13 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi. Toplam test sayısı 26 milyon 555 bin 992'ye, ağır hasta sayısı ise 2 bin 701'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu.

"UZUN BİR ARADAN SONRA GÜNLÜK HASTA SAYISIMIZ BİNİN ALTINA İNDİ"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.