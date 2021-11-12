Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 12 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 23 bin 637 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 197'den 217'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 25 bin 164 olurken toplam 354 bin 287 PCR testi yapıldı. Öte yandan vaka sayıları ise 12 gün önceki seviyeyi gördü.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 164 hasta taburcu olurken bugün 354 bin 287 test yapıldı.
BAKAN KOCA AŞIYLA İLGİLİ KRİTİK SAYILARI VERDİ
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Son 1 aydaki vakaların %15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8'i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir." dedi.
#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek?— Haberler (@Haberler) November 12, 2021
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