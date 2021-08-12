Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısında düne göre ciddi bir düşüş yaşanırken, vefat sayısı yükseldi. 12 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 261 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 128 oldu. İyileşen hasta sayısı 15 bin 685 olurken toplam 281 bin 535 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 128 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 685 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 281 bin 535'e yükseldi.

"AŞI İLE SALGIN SON BULACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak" dedi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 69.79'A ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 69.79 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 51.25 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 81 milyon 482 bin 006'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 31 MİLYON 810 BİN 055 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 43 milyon 319 bin 938 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 31 milyon 81 0 bin 055 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 6 milyon 352 bin 013 kişiye aşı yapıldı.





DÜN VAKA SAYISI 27 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 356 de yeni vaka tespit edilmişti.