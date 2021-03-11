Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs salgınında 1 yıl geride bırakılırken vaka sayıları düne göre azaldı. 11 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 821'i semptomatik olmak üzere 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989'a yükseldi. Vefat sayısı 63 kişi oldu, İyileşen sayısı ise bugün 9 bin 231 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 821'i semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 63 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 290'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 835 bin 989'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 231 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 694 bin 624'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 310 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

VAKA SAYISI 14 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 67 kişi hayatını kaybederken, 814'ü semptomatik olmak üzere 14 bin 556 yeni vaka tespit edilmişti.