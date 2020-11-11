Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 2693 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2693 artarak 402 bin 53'e ulaştı. 86 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 145'e çıktı. Ayrıca, 21 Ekim'den bu yana hasta sayısı 2000'nin üzerinde seyretmesi endişelendirmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2693 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 86 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 145'e, toplam hasta sayısı ise 402 bin 53'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2112 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2112 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 344 bin 613 yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 565 bin 409, ağır hasta sayısı ise 3095'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

BAKAN KOCA UYARILARDA BULUNDU

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz" ifadelerini kullandı.