Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi

10.02.2021 20:10 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:26

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 10 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 664'ü semptomatik olmak üzere 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 95 artarak 27 bin 93'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 664'ü semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 95 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 93'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 556 bin 837'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 8 bin 642 kişi vefat etti, 95 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 903 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 29 bin 363'e, ağır hasta sayısı ise bin 308 oldu. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

VAKA SAYISI DÜNE GÖRE ARTTI

Dün açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 659'u semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 636 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 98 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 998'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 548 bin 195'e yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 109 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 893 bin 496'ya, ağır hasta sayısı ise bin 310 oldu. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi
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