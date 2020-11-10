Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 2529 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı vefat sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2529 artarak 399 bin 360'a ulaştı. 87 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 59'a çıktı. Bugün ağır hasta sayısının 3000'i geçmesi endişeleri artırdı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2529 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 87 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 59'a, toplam hasta sayısı ise 399 bin 831'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2215 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2215 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 419 bin 420, ağır hasta sayısı ise 3001'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın" ifadelerini kullandı.