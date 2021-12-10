Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 10 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 18 bin 561 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 195'ten 176'ya düştü. İyileşen hasta sayısı 25 bin 129 olurken toplam 347 bin 232 PCR testi yapıldı. Öte yandan vaka sayıları 103 gün önceki seviyeye geriledi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 176 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 129 hasta taburcu olurken bugün 347 bin 232 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,02 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,96 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 532 bin 728'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 494 bin 740 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 871 bin 127 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 580 bin 728 kişiye aşı yapıldı.
Koronavirüs tablosuna göre; vaka sayıları tam 103 gün önceki verilere yaklaştı. Son olarak vaka sayıları 29 Ağustos'ta 18 bin seviyesini görmüştü
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken 19 bin 696 da yeni vaka tespit edilmişti.
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