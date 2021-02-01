Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 1 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 636'sı semptomatik olmak üzere 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182'ye yükseldi. Vefat sayısı 124 artarak 26 bin 117'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 636'sı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 124 olarak kayıtlara geçti.Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 117'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 485 bin 182'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 16 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125'e, ağır hasta sayısı ise bin 615'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.