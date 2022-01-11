Son Dakika | Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Tokayev'in kardeş Kazakistan halkının refahını artıracak reform gündemine desteğini bildirdi. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Tokayev'in kardeş Kazakistan halkının refahını artıracak reform gündemine desteğini bildirdi.

Son Dakika | Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Tokayev'in kardeş Kazakistan halkının refahını artıracak reform gündemine desteğini bildirdi.
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Tokayev'in kardeş Kazakistan halkının refahını artıracak reform gündemine desteğini bildirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Tokayev'in kardeş Kazakistan halkının refahını artıracak reform gündemine desteğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı: (1)

Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı: (1)

 Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title