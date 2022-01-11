Son Dakika | Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Tokayev'in kardeş Kazakistan halkının refahını artıracak reform gündemine desteğini bildirdi.
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Tokayev'in kardeş Kazakistan halkının refahını artıracak reform gündemine desteğini bildirdi.
Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Tokayev'in kardeş Kazakistan halkının refahını artıracak reform gündemine desteğini bildirdi.
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
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