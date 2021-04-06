Son dakika: Türk denizci, Fransa'da iş kazasında öldü
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Son dakika: Türk denizci, Fransa'da iş kazasında öldü

Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL - Haberler | Güncel
Son dakika: Türk denizci, Fransa'da iş kazasında öldü

Son dakika haberler: FRANSA'da, liman sahasında Sümela Seaways gemisinde yük boşaltma işlemi sırasında iş makinesinin altında kalan denizci Halit Yılmaz (41), hayatını kaybetti.

FRANSA'da, liman sahasında Sümela Seaways gemisinde yük boşaltma işlemi sırasında iş makinesinin altında kalan denizci Halit Yılmaz (41), hayatını kaybetti. Rize'nin İyidere ilçesi nüfusuna kayıtlı denizcinin cenazesi, otopsinin ardından Türkiye'ye gönderilecek.  

Olay, 4 Nisan'da, Fransa'nın Sete Limanı'nda meydana geldi. Danimarkalı DFDS şirketine ait Sümela Seaways yük gemisinde güverte lostromosu olarak 10 yıldır görev yapan Halit Yılmaz, yük boşaltılırken iş makinesinin altında kaldı. Türk denizci olay yerinde hayatını kaybetti. Rize'nin İyidere ilçesi nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, Fransa'da yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderilecek.

'MAKİNE OPERATÖRÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞ'

Türkiye Denizciler Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri Necdet Öksüz, "Yaşanan korkunç bir olay. Fransa'da TIR yüklemesini liman görevlileri yapıyor. TIR'ları çeken ağır makine operatörü görevli arkadaşı görmemiş ve ezmiş. Bu kişi olaydan sonra alkollü olduğu için kaçmış ama yakalanmış. Sendika olarak sürecin takipçisi olacağız. Arkadaşımıza rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.


Son dakika: Türk denizci, Fransa'da iş kazasında öldü
Son dakika: Türk denizci, Fransa'da iş kazasında öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

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