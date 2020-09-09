Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu
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Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu

Son dakika: İdlib'de harekat bölgesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

09.09.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:18

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı.

BUGÜN HASTANEYE KALDIRILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu
Tuğgeneral Sezgin Erdoğan

2019'DA İSTANBUL'A ATANMIŞTI

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Ağustos 2019'da İstanbul Bağcılar'daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.

AİLESİNE VE EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Cem Okyay ile askeri yetkililer, Erdoğan'ın Çanakkale'de yaşayan annesine acı haberi bildirdi.

Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan eşine ise, acılı haberi sabahın erken saatlerinde Vali Ömer Seymenoğlu verdi.

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Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu

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