Son Dakika! Donald Trump: Bizi yakalamalarına imkan yok

Son dakika! ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump seçimlerin sonuçlanmasına saatler kala canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Trump, "Ohio'yu da Teksas'ı da oy farkı ile kazandık. Ancak bunu dahil etmiyorlar sayıma. Bizi yakalamalarına imkan yok" dedi.

Amerika başkanı seçimleri için heyecanlı geri sayım sona erdi. Eyaletlerin bir kısmında oy sayma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Kesin sonuçlar henüz açıklanmazken ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Birçok insan oy gasp etmeye çalışıyor ama buna izin vermeyeceğiz. Eşime ve ekibime teşekkür ediyorum. Bize destek olan herkese teşekkürler.

"KUTLAMAYA BAŞLAMAK İÇİN HAZIRDIK"

Tam da büyük kutlama için hazırlanıyorduk. Tam da bu anda bütün sonuçlar durduruldu. Kutlamaya başlamak için hazırdık.

"FLORİDA'DA BÜYÜK BİR FARKLA KAZANDIK"

Seçime rekor sayıda katılım oldu vatandaşlarımızdan. Hiç beklenmemesine rağmen Florida'da büyük bir farkla kazandık.

"OHİO'YU DA TEKSAS'I DA FARKLI KAZANDIK"

Ohio'yu da Teksas'ı da oy farkı ile kazandık. Ancak bunu dahil etmiyorlar sayıma. Bizi yakalamaları imkansız.

"PENSİLVANYA'DA ÖNDEYİZ"

En önemlisi de Pensilvanya'da öndeyiz, arada muazzam bir fark var. 690 bin oy önde götürüyoruz orada. Yakınından bile geçemezler.

"TEKSAS VALİSİ KAZANDIĞIMI SÖYLEDİ"

Sandıkların %65 i açıldı. Teksas valisiyle görüştüm beni tebrik etti, kazandığımı söyledi. Tam hesaplamaları bitirmeseler de kazandığımızı biliyoruz. Orayı da dahil etmiyorlar ama ettiklerinde her şey ortada olacak.

"AMERİKAN HALKINA YAPILAN İHANETTİR"

Kazanamayacaklarını biliyordu hadi dediler ki mahkemeye gidelim. Bir anda her şey durduruldu. Bu Amerikan halkına yapılan bir ihanettir. Ama biz bu seçimi kazandık. O yüzden şimdi hedefimiz seçimin bu ülkeni iyiliği için hukukun düzgünce ilerlemesini istiyoruz.

"BİZ BU SEÇİMİ KAZANDIK"

Açıkça söylemek gerekirse biz bu seçimi kazandık. Şimdi hedefimiz ulusun lehine bu işi sürdürmek