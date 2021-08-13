Son Dakika | Trabzonspor'un Molde galibiyetini silah atarak kutlamak istedi, gözaltına alındı
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Son Dakika | Trabzonspor'un Molde galibiyetini silah atarak kutlamak istedi, gözaltına alındı

Son Dakika | Trabzonspor'un Molde galibiyetini silah atarak kutlamak istedi, gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turunda rakip takım Molde'yi penaltılarla 5-4 elemesi sonrasında evinin camından silahla havaya ateş eden bir kişi gözaltına alındı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turunda rakip takım Molde'yi penaltılarla 5-4 elemesi sonrasında evinin camından silahla havaya ateş eden bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Norveç'te oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Molde'yi Trabzonspor'un 5-4 yenmesi sonrasında bir taraftar Ortahisar ilçesindeki evinin camından silahla havaya ateş etti. Herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, havaya silahla ateş eden S.D. adlı vatandaş olayda kullandığı silahıyla "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheli S.D. karakolda vermiş olduğu ifadesinde, Trabzonspor taraftarı olduğunu ve maçta heyecanlandığını belirterek havaya ateş ettiğini ancak pişman olduğunu belirtti. İfadesinin ardından serbest bırakılan S.D.'nin silahına adli makamlarca el konulduğu öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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