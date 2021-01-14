Son dakika: Trabzon'da koronavirüs aşı uygulama odaları kuruldu
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Son dakika: Trabzon'da koronavirüs aşı uygulama odaları kuruldu

14.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:33
Son dakika: Trabzon'da koronavirüs aşı uygulama odaları kuruldu

Son dakika haberleri... TRABZON'da koronavirüs aşılarının uygulanabilmesi için hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde aşı odaları oluşturuldu.

TRABZON'da koronavirüs aşılarının uygulanabilmesi için hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde aşı odaları oluşturuldu. 

Koronavirüsten korunmak için Çin'de geliştirilen ve ithal edilen CoronaVac aşıları uygulanmaya başlanıyor. İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden hastanelere sevk edilen aşılar, ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (KEAH) koronavirüs aşılarının güvenli ve sorunsuz şekilde uygulanabilmesi için aşı odaları hazırlandı. Hastanenin, Acil Servis'inin karşısında kurulan aşı uygulama merkezinde, aynı anda 20 vatandaşa hizmet verilebilecek.

20 KİŞİ BİRDEN AŞI OLABİLECEKHastanenin taşıma kapasitesinin üstünde yoğunluk yaşandığı günlerde hastalara destek hizmeti amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan 'Sahra hastanesi', aşı uygulama merkezine dönüştürüldü. Bekleme odası, sekreterya ve aşı odalarından oluşan aşı uygulama merkezinde aynı anda 20 hastaya aşı vurulabilecek. Merkezde, aşı öncesi veya sonrasında olumsuzluk yaşanabilmesi durumunda vatandaşlara acil müdahalede bulunulacak.'KORUNMAK İÇİN AŞI EN ÖNEMLİ SİLAH'Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, "Aşı içinde bulunduğumuz salgın sürecinin gidişatını engelleyebilecek, ekonomimizi düzeltebilecek elimizdeki en önemli silah. Sağlık sistemimizi rahatlatıp sağlık çalışanlarımızın daha güvenli ortamda çalışmalarını, halkımızın işine dönebilmesini, sosyal aktivitelerimize ve normalleşme adı altında gerçekleştiğimiz faaliyetlere dönebilmemizi sağlayacak en önemli silahımız aşıdır. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halkına ücretsiz olarak sunduğu aşı fırsatını insanların değerlendirmesi, herhangi bir şekilde söylentilerle hareket etmeyip bilimi takip etmesini söylemek istiyorum" dedi.'RANDEVULU SİSTEMLE AŞI VURULACAK'

Koronavirüs aşı uygulama merkezi hakkında bilgi veren Türedi, "Aşı uygulamalarında kullanacağımız halkımız için oluşturduğumuz alan 3 bölümden oluşuyor. Bekleme alanı, sekretarya alanı ve aşının uygulanacağı alanlardan oluşmakta" dedi. Aşı olmak isteyen vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın MHRS sistemiyle randevu alabileceğini söyleyen Başhekim Türedi, "Randevusunu alan vatandaşlarımız buraya gelip müracaat edecek. Sekretarya hizmetiyle birlikte kayıt işlemler yapıldıktan sonra şartları aşıya uygunsa aşı alanına alınarak aşılar gerçekleştirilecek" diye konuştu.


Son dakika: Trabzon'da koronavirüs aşı uygulama odaları kuruldu
Son dakika: Trabzon'da koronavirüs aşı uygulama odaları kuruldu
Son dakika: Trabzon'da koronavirüs aşı uygulama odaları kuruldu
Son dakika: Trabzon'da koronavirüs aşı uygulama odaları kuruldu
Son dakika: Trabzon'da koronavirüs aşı uygulama odaları kuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

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