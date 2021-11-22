Son dakika! Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Son dakika! Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Yusuf Ceylan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Yusuf Ceylan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Alaçam ilçesindeki evine getirilerek helallik alınmasının ardından Alaçam Merkez Sadi Bey Camisine götürüldü. Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökçü Mahalle Mezarlığında defnedildi.

Son dakika! Trabzon'da dur ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Trabzon'da dur ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri

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