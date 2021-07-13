Son Dakika | Torbacılara 12 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Torbacılara 12 gözaltı

Son Dakika | Torbacılara 12 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda değişik uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda değişik uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik il merkezi ve Doğanşehir ilçesinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada, 123 gram Metamfetamin, 2 gram Kokain, 1,83 gram Sentetik Kannabinoid, 4 adet yeşil reçeteye tabi hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili 12 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, tahkikatın devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Aşırı dozda uyuşturucu alan genç direksiyon başında hayatını kaybetti
Son dakika... Aşırı dozda uyuşturucu alan genç direksiyon başında hayatını kaybetti
Tatil hayaliyle yola çıkmışlardı! Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti, arkadaşı yıkıldı
Tatil hayaliyle yola çıkmışlardı! Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti, arkadaşı yıkıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlyas Tetik Melisa Döngel Sertab Erener Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Torbacılara 12 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 16:04:46. #1.16#

title