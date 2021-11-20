Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika! Düzce ve Erzurum depremlerinden sonra bu sabah 10.02'de Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıdan 1 dakika sonra 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

AFAD, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de 4büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.37 kilometre olarak açıklandı. Bölgede saat 10.03'te ise 3.5 şiddetinde bir deprem daha gerçekleşti.

Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

4.0 büyüklüğündeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi yaralanma veya hasar oluşmadı.

TÜRKİYE BEŞİK GİBİ

Son günlerde Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan peş peşe depremlerin meydana gelmesi, endişe yarattı. 17 Kasım'da saat 15:40'ta Düzce'de 5,2, dün ise Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana gelmişti.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
Hek Tor:Yok beee bu sarsintilar deprem meprem degil, Dolar"in Lira"ya önden, Avro"nun ise arkadan kafa atmasi sonucu Türkiye"nin sendeleme semptomudur. Haaa bu arada ne hikmetse Ankara"yi teget geciyor yav?
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Çınar Saraç:Japonya’da adamlar da 6 şiddetti bile olsa haber yapmıyorlar bizim ülkede 3 şiddeti de olsa haber yoldan tır geçse zaten 4 şiddetinde sallar
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