Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
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Son dakika! Düzce ve Erzurum depremlerinden sonra bu sabah 10.02'de Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıdan 1 dakika sonra 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.
AFAD, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de 4büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.37 kilometre olarak açıklandı. Bölgede saat 10.03'te ise 3.5 şiddetinde bir deprem daha gerçekleşti.
4.0 büyüklüğündeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi yaralanma veya hasar oluşmadı.
TÜRKİYE BEŞİK GİBİ
Son günlerde Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan peş peşe depremlerin meydana gelmesi, endişe yarattı. 17 Kasım'da saat 15:40'ta Düzce'de 5,2, dün ise Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana gelmişti.
Ayrıntılar geliyor...
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Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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