Son dakika haberi... Tokat Erbaa'da 32 halk minibüsü şoförü, tedbirler sayesinde koronavirüse yakalanmadı

Tokat Erbaa'da 32 halk minibüsü şoförü, tedbirler sayesinde koronavirüse yakalanmadı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde özel halk minibüslerinde çalışan 32 şoförün hiçbiri, alınan önlemler sayesinde bugüne kadar koronavirüse yakalanmadı.

Erbaa Belediyesi ekipleri ilçede hizmet veren özel halk minibüslerini koronavirüs salgınına karşı sürekli dezenfekte edip denetimler yapıyor. Alınan önlemler ve kurallara uyulmasıyla geride kalan 1 yılda hiçbir şoför koronavirüse yakalanmadı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden bu yana hiç bir şoförün şu ana kadar koronavirüse yakalanmadığını ifade eden Şehir İçi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hakan Kılıç "Araçlarımızda dezenfektanlar var. Bildirimler asılı. Belediye her hafta gelip ilaçlıyor araçlarımızı. Turlardan gelince elimizi yıkıyoruz. Arabaları temizliyoruz. 32 şoförümüz var. Hiç birimizde Allah'a şükür öyle bir şeye rastlanmadı. İnşallah bundan sonra da rastlamayız" dedi.

Belediye olarak denetimleri aksatmadan yaptıklarını ifade eden Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürü Dinçer Çağlayan ise "Haftalık, aylık sürekli denetimleri yapıyoruz. Mesafe ve temizlik kurullarını gözden geçiriyoruz. Bunun da meyvelerini alıyoruz. Burada görüldüğü gibi 32 şoförümüzün hiçbiri bugüne kadar vakaya yakalanmadı. Denetimlerimizi daha da arttıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı