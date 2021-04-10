Son dakika... TMO, Nevşehir'de patates alımlarına başladı
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Son dakika... TMO, Nevşehir'de patates alımlarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... TMO, Nevşehir'de patates alımlarına başladı

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar sonrasında patates üreticilerinin ellerinde kapan patatesler Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmaya başlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar sonrasında patates üreticilerinin ellerinde kapan patatesler Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmaya başlandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Nevşehir'de patates alımına başlandı. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar Köyünde çiftçilerin elinde bulunan patatesler bu sabah itibarıyla TMO tarafından alınmaya başlandı. Köyde düzenlenen programa katılan TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal burada gazetecilere yaptığı açıklamada buradaki amacın üreticinin mali kaybının önlemek olduğunu söyledi. Güldal, "Yeni hasat dönemi başlamadan önce çiftçinin deposundaki ürünün tüketilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Nevşehir ve Niğde başta olmak üzere üreticinin elindeki ürünü tedarik ediyoruz. Patatesi, 25 kilogramlık çuvallara konularak teslim alıyoruz. Buradaki amaç üreticinin mali kaybını önleyip giderlerini karşılamak ve ürünün ihtiyaç sahibi tüketicilerin sofralarına ulaştırmaktır" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemıkkıran'da açıklamasında partisinin 145'nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında patates üreticisinin sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarmasının ardından derhal harekete geçilmesinin çiftçi ve dar gelirli açısından mutluluk verici olduğunu kaydetti. - NEVŞEHİR

Son dakika... TMO, Nevşehir'de patates alımlarına başladı
Son dakika... TMO, Nevşehir'de patates alımlarına başladı
Son dakika... TMO, Nevşehir'de patates alımlarına başladı
Son dakika... TMO, Nevşehir'de patates alımlarına başladı
Son dakika... TMO, Nevşehir'de patates alımlarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:27:34. #1.15#
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