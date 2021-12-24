Son dakika! 'TIRPAN' operasyonunun İzmir ayağında 30 gözaltı

İZMİR (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından 13 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'TIRPAN' operasyonunun İzmir ayağında 30 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik; 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' adlı operasyon düzenlendi. Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Son Dakika Haberleri

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