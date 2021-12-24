Son dakika! 'TIRPAN' operasyonunun İzmir ayağında 30 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! 'TIRPAN' operasyonunun İzmir ayağında 30 gözaltı

Son dakika! 'TIRPAN' operasyonunun İzmir ayağında 30 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından 13 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'TIRPAN' operasyonunun İzmir ayağında 30 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından 13 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'TIRPAN' operasyonunun İzmir ayağında 30 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik; 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' adlı operasyon düzenlendi. Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştirildi.

Operasyonun İzmir ayağında 30 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin İzmir genelinde başta Ödemiş, Torbalı, Tire ve Bayındır ilçelerinde; halk üzerinde baskı kurarak haksız ekonomik gelir elde ettikleri, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah kaçakçılığı gibi pek çok suça karıştıkları belirtildi. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 8 tabanca, 4 tüfek, bir miktar mermi ve uyuşturucu madde ile çok sayıda senet ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik 'Tırpan' Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik "Tırpan" Operasyonu başlatıldı

 Çarşaflı kuyumcu cinayetine 3 tutuklama

Çarşaflı kuyumcu cinayetine 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title