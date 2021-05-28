Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | 3. Sayfa

Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir tır, tali yoldan karayoluna çıkmak isteyen sepetli motosiklete çarptı.

Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir tır, tali yoldan karayoluna çıkmak isteyen sepetli motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tır kontrolden çıkarak duvara çarparken, savrulan motosiklet sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 17.30 sıralarında Kula-Eşme karayolu Eroğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Eşme yönüne seyir halinde olan Ali Abalı idaresindeki 35 AFK 824 plakalı tır, tali yoldan karayoluna çıkmak isteyen Hasan Ali Uzun idaresindeki 64 EL 285 plakalı sepetli motosiklete yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tır kontrolden çıkarak, yol kenarındaki duvara çarptı, tır sürücüsü ise yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı tır sürücüsü, önce Kula Devlet Hastanesine, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan olay yerinde yaşamını yitiren Hasan Ali Uzun'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Kula-Eşme karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen

İki kardeş, kazada hayatını kaybetti
İki kardeş, kazada hayatını kaybetti
Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum
Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum
Son dakika haberi | Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı
Son dakika haberi | Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Demet Evgar Oğuzhan Koç
Spor Ozan Tufan Arda Turan Sergen Yalçın Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 21:42:02. #1.15#

title