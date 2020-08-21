Son Dakika | Teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu
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Son Dakika | Teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu

Son dakika habere göre Bitlis'in Mutki ilçesinde PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

21.08.2020 18:50 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:53

Bitlis'in Mutki ilçesinde PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 19 Ağustos'ta başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-115 Operasyonu" kapsamında araziye gizlenmiş 12 kilogramlık 6 dolu tüp, 2 kilogramlık 5 dolu tüp, 10 kuru maya, 10 sigara kağıdı ve 25 kilogram ayçiçek yağı ele geçirildi.

Malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edildi, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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Son Dakika | Teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu

Kaynak: AA

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