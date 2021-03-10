Son dakika! Terörist Sabri Ok tarafından şehit edilen Gazeteci Sami Nakipoğlu anıldı
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Son dakika! Terörist Sabri Ok tarafından şehit edilen Gazeteci Sami Nakipoğlu anıldı

10.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:43
Son dakika! Terörist Sabri Ok tarafından şehit edilen Gazeteci Sami Nakipoğlu anıldı

Son dakika haberleri: PKK/KCK terör örgütünün elebaşlarından Sabri Ok ve beraberindekiler tarafından 42 yıl önce pusuya düşürülerek şehit edilen Adıyamanlı Gazeteci Sami Nakipoğlu, mezarı başında anıldı.

PKK/KCK terör örgütünün elebaşlarından Sabri Ok ve beraberindekiler tarafından 42 yıl önce pusuya düşürülerek şehit edilen Adıyamanlı Gazeteci Sami Nakipoğlu, mezarı başında anıldı.

PKK/KCK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden birisi olan Sabri Ok ve beraberindeki kişiler tarafından 9 Mart 1979 tarihinde evinin önünde pusuya düşürülen Adıyaman Yaman Ses Gazetesinin sahibi Sami Nakipoğlu şehadetinin 42.yılında unutulmadı.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz beraberinde ki kişiler Şehit Sami Nakipoğlu'nun Adıyaman Belediye Mezarlığındaki mezarı başında andı.

Bölgenin sevilen ve önemli kanaat önderlerinden birisi olan Sami Nakipoğlu'nun Cumhuriyet döneminin Adıyaman'da yetişmiş entelektüel donanımlı kişilerinden birisi olduğunu kaydeden Genel Başkan Zeynal Abidin Kıymaz, "Kendisini iyi yetiştirmiş, şair-yazar usta bir gazeteciydi. Fakir fukaranın ihtiyaçları için didinen, yoksul kimselerin haklarının arayıcısı, zalimlik yapan veya halka iyi davranmayan yöneticilerin korkulu rüyasıydı. Vatan bayrak Türkiye ve Atatürk sevdalısı bir entelektüeldi. Toplumun her kesimin saygısını alan bu Adıyamanlı terör örgütlerinin hedefi oldu. Rahmetli, gazetede çalışanlarının maaşını ödedikten sonra evine dönerken 9 Mart 1979 günü kapısının önünde PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edildi. Adıyaman'da binlerce yıldır barış içerisinde yaşayan halkın kardeşliğine kurşun sıkıldı. Mezhep ve etnik çatışma hedefleyenlerin bölgeyi yangın yerine çevirme hedeflerini Adıyamanlılar sağduyusuyla boşa çıkardı. Terör bölgemizden çok can aldı, Sami Nakipoğlu 'da teröre kurban giden memleket sevdalısı bir büyüğümüzdü, mekanı cennet olsun, basın camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son dakika! Terörist Sabri Ok tarafından şehit edilen Gazeteci Sami Nakipoğlu anıldı
Son dakika! Terörist Sabri Ok tarafından şehit edilen Gazeteci Sami Nakipoğlu anıldı
Son dakika! Terörist Sabri Ok tarafından şehit edilen Gazeteci Sami Nakipoğlu anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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