Son Dakika! MİT'ten nokta operasyonu: Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü
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Son dakika! MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu "Azad" kod adlı Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca operasyon düzenledi.
ARACINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde düzenlenen nokta operasyon ile vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.
ÖRGÜTÜN SÖZDE GENEL SORUMLUSU DA 2021 YILINDA ÖLDÜRÜLDÜ
YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.