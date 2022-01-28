Son Dakika! MİT'ten nokta operasyonu: Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü - Haberler
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Son Dakika! MİT'ten nokta operasyonu: Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü

Haberler.com, Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika! MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu "Azad" kod adlı Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca operasyon düzenledi.

Son Dakika! MİT'ten nokta operasyonu: Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü

ARACINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde düzenlenen nokta operasyon ile vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE GENEL SORUMLUSU DA 2021 YILINDA ÖLDÜRÜLDÜ

YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

MİT Müsteşarlığı, PKK, Güncel, Haber

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Yorumlar (11)

Sanane Adımdan :

o disslike butonuna basan kansızlara inat leşlerini sergileyin sarı torbalarda ah şu idam geri gelse sallandırsak apoyu taksim meydanında her gün birinizi bir gün hepinizi inşallah

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Sinyor:

Mekanı cehennem olsun.

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Umit Cetin:

hamdolsun hepsini temizliyeceğiz hem içerdekiler hem dışardakileri

Cevap Yaz 8 66 Yayından Kaldır
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