Terör örgütü PKK, 1 Peşmergeyi öldürdü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Duhok kentinde, 1 Peşmergenin daha terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Duhok kentinde, 1 Peşmergenin daha terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğü bildirildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, Peşmerge güçlerinin Duhok komutanlığına mensup 1 Peşmergenin, terör örgütü PKK tarafından keskin nişancı tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirtildi. PKK saldırısının Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine bağlı Derkar bölgesinde meydana geldiği ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden Peşmerge mensubunun adı Rıdvan Muhammed Ali olarak açıklandı.

2 PEŞMERGE REHİN ALINMIŞTI

Peşmerge güçleri kaynaklarının dün yaptığı açıklamada, Sincar ilçesi yakınlarında yer alan Hansur bölgesinde 2 Peşmerge subayının PKK tarafından rehin alındığını bildirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde de PKK'nın, Duhok kentinde yer alan Metina Dağı'nda Peşmerge güçlerini pusuya düşürmemesi sonucu 5 Peşmerge hayatını kaybetmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı