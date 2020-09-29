Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı

Son dakika: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırı öncesinde temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı. 300 teröristi otobüslerle Azerbaycan sınırına taşıyan Ermenistan bu teröristleri kendi askerlerini eğitmek için kullandı.

Ermenistan ile terör örgütü PKK, Ermenistan'ın saldırısı öncesinde anlaştı. Bu anlaşma ile 300 terörist Ermenistan ve Karabağ'a taşındı. Azerbaycan'a ait sivil hedeflere yönelik saldırılarda Ermenistan tarafından geçtiğimiz aylarda Dağlık Karabağ bölgesine getirilen terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından eğitilen milislerin kullanıldığı ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar öncesinde Ermenistan'ın, terör örgütü PKK ile bir anlaşma yaptığı belirtiliyor.

300 TERÖRİST TAŞINDI

Temmuz sonunda varılan anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan'a ve Karabağ'a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri Dağlık Karabağ'da Ermeni milislere eğitim veriyor. Milisler özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanılıyor.

BÖLGEDEKİ SON DURUM

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun, imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı başarıyla devam ediyor.