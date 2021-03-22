Son dakika! TEM Otoyolu'nda peş peşe kazalar: 3 yaralı
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Son dakika! TEM Otoyolu'nda peş peşe kazalar: 3 yaralı

22.03.2021 00:34 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:52

Son dakika gündem haberi: TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde peş peşe meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde peş peşe meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralandı. İlk kaza Basın Ekspres yolu ayrımında bir otomobilin aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarpmasıyla yaşandı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrulurken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri çalışma yaparken, kaza nedeniyle bekleyen bir TIR'a başka bir otomobil çarptı. Aynı yerde yaşanan ikinci kazada bir otomobil TIR'ın altına girerken, içinde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. 

3 KİŞİ YARALANDI 

Olay TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BIH 161 plakalı otomobil Basın Ekspres yolu ayrımına geldiği esnada aynı yönde önünde giden 07 EGA 88 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrulurken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kazaya karışan araçlarda bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

ARKADAN GELEN OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ

Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri çalışma yaparken, kaza nedeniyle geride bekleyen bir TIR'a Mücahit Bucak'ın kullandığı 34 EC 3198 plakalı otomobil duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi. Araçta bulunan 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. İtfaiye ekipleri meydana gelen ikinci kazayı haber almasıyla yürüyerek olay yerine gitti. İtfaiye ekiplerinin TIR'ın altına giren otomobilde de bir süre inceleme yaptığı görüldü. Kazaya karışan tüm otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza nedeniyle kapattığı yol tekrar açıldı. Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

- İstanbul
Son dakika! TEM Otoyolu'nda peş peşe kazalar: 3 yaralı
Son dakika! TEM Otoyolu'nda peş peşe kazalar: 3 yaralı
Son dakika! TEM Otoyolu'nda peş peşe kazalar: 3 yaralı
Son dakika! TEM Otoyolu'nda peş peşe kazalar: 3 yaralı
Son dakika! TEM Otoyolu'nda peş peşe kazalar: 3 yaralı
Son dakika! TEM Otoyolu'nda peş peşe kazalar: 3 yaralı
Son dakika! TEM Otoyolu'nda peş peşe kazalar: 3 yaralı
Son dakika! TEM Otoyolu'nda peş peşe kazalar: 3 yaralı
Son dakika! TEM Otoyolu'nda peş peşe kazalar: 3 yaralı
Son dakika! TEM Otoyolu'nda peş peşe kazalar: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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